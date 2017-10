Gabriela Cristea, situaţie dramatică: „Doctorii ridică din umeri“

5

Ne putem numi oameni?

Daca Gabriela este rea si egoista s-ar cuveni sa te intrebi tu cum esti? Raspunsul te las sa ti-l dai singura tu cu constiinta ta.Intr-o alta ordine de idei,nu putem noi oamenii gresi intratit cit poate Dumnezeu in marinimia lui sa ne ierte.Asta ca sa stii si tu ! Nu judeca ,sa nu fii judecata.Nici unul din noi nu putem sti ce ne rezerva viitorul si cum vom reactiona in anumite situatii.Cred ca Gabriela a fost profund marcata in copilaria ei incit la acel moment a procedat de asa maniera.Si pentru ea ca si pentru fiecare dintre noi exista iertare la Dumnezeu si mintuire,chiar daca oamenii judeca diferit,numai Dumnezeu stie planurile lui cu fiecare dintre noi.D-zeu sa-ti ajute d-na Gabriela si sa te intareasca,poate este voia Domnului sa treci prin aceasta grea incercare si mai stii poate el are alte planuri pentru tine mult mai bune,esti foarte deosebita in ciuda unor comentarii care lasa de dorit.Dumnezeu sa-ti ajute si sa te ocroteasca.

Răspuns la: Gabriela_Sarcina

Adăugat de : Silvia, 31 martie 2013

Ti-ai pus vreodata intrebarea daca nu cumva esti pedepsita de DUmnezeu pentru comportamentul pe care l-ai avut fata de parintii tai, in special fata...