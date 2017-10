Gabriela Cristea, răsfăţată de soţul său

Gabriela Cristea, răsfățată de soțul său

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Cristea a slăbit în ultimele luni aproape 10 kilograme. Ea și-a schimbat stilul de viață, iar soțul ei a devenit cel mai mare susținător în acest demers. Gabriela și Marcel Toader formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul românesc. Vedeta de televiziune a luat o pauză în carieră și s-a apucat de afaceri.De când nu mai prezintă nicio emisiune, ea are mai multă grijă de ea, drept dovadă a reușit să dea jos kilogramele în plus. Marcel Toader, soțul ei, este cel care a susținut-o în tot acest timp. A avut mereu grijă ca Gabi să fie mulțumită și fericită. Este atât de atent cu ea, încât chiar și atunci când vine vorba despre mâncare face în așa fel ca să-i respecte regimul alimentar. Sâmbătă seara, Marcel i-a gătit Gabrielei o masă copioasă, dar fără grăsimi.„Gabriela nu are voie grăsimi; ne adaptăm cu ceva light. Fructe de mare”, a postat el pe pagina personală de Facebook.