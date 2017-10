Gabriela Cristea: „Nu îmi permit financiar să angajez avocaţi“

Gabriela Cristea: „Nu îmi permit financiar să angajez avocați“

Ştire online publicată Vineri, 26 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În pragul divorțului, Gabriela Cristea a ajuns la fundul sacului și spune că nu își permite să angajeze un avocat. Cu toate acestea, există un apărător care a aflat de situația ei și și-a oferit serviciile gratis.„Am avut o conversație drăguță cu avocatul meu care a divorțat și el luni. Am făcut un schimb de experiență, e hotărât să mă ajute. Oamenii se duc pentru mai multe lucruri la avocat. Nu îmi permit financiar să angajez niște avocați acum și s-au oferit pro bono niște avocați care mă vor ajuta. Mă pregătesc de procese cu niște nesimțiți care au apărut în presă să vorbească despre mine. Am încredere în justiție și cred că se va face dreptate. Nu e posibil ca soțul meu să iasă și să vorbească din intimitate”, a precizat Gabriela la o emisiune de la Kanal D.Vedeta este din ce în ce mai furioasă de intervențiile televizate ale soțului ei care a scos la iveală detalii intime ale căsniciei lor. Într-o altă emisiune, bruneta a dezvăluit faptul că și ea a primit de-a lungul timpului semnale potrivit cărora Marcel Toader ar fi înșelat-o. „M-am retras din povestea asta pentru că nu îmi place să fiu într-o astfel de postură. Marcel trebuie să își asume tot ce face, inclusiv lucrurile pe care le-a povestit doamna (presupusa amantă, n.r.) aseară la voi. Mi-au scris femei că au avut diferite legături cu Marcel. Acum fac un bilanț nu neapărat să spun dacă a fost bine sau rău, ci pentru a găsi resurse pentru a avea puterea să merg mai departe. Orice experiență din viața unui om este o acumulare și trebuie să mergem mai departe cu aceste lucruri. Nu sunt pregătită pentru o nouă relație, este prea devreme. Important este să respecți lucrurile care s-au întâmplat și Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce”, a declarat Gabriela la Kanal D.Andreea Bordianu, femeia cu care Marcel Toader a fost fotografiat în timp ce era căsătorit cu Gabriela Cristea, a povestit pas cu pas cum s-a cunoscut cu acesta:„Mi-a spus că îl cheamă Mircea Stănescu, divorțat, cu un copil. El se simțea singur și eu eram singură și din cauza asta eram gând pe gând. Mi-a spus că este om de afaceri, că are bani și că nu contează dacă femeia are bani sau nu, că dacă are cu atât mai bine că este independentă”, a declarat aceasta.„Mă credeți atât de naiv încât să flirtez cu cineva la Unirii? Dacă eram prins cu o doamnă în adevăratul sens al cuvantului, era ceva! Dar cum să umblu eu cu o doamnă cu părul nevopsit, care se îmbracă din supermarketuri”, s-a apărat Marcel.Marcel Toader și Gabriela Cristea s-au despărțit, după cinci ani de căsnicie. Afaceristul s-a căsătorit cu prezentatoarea TV, în decembrie 2008, la Paris, în cadrul unei ceremonii intime, scrie libertatea.ro.