Gabriela Cristea: Nu am avut putere să merg singură la înmormântarea mamei mele“

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Condamnată de toată lumea pentru că nu s-a dus la înmormântarea mamei sale, în 2010, Gabriela Cristea a explicat de ce nu a putut face acel gest.Vedeta TV susține că și-a dorit din toată inima să-și conducă mama pe ultimul drum, dar nu a avut puterea să facă asta de una singură, fără soțul ei. Se temea de rudele sale și de reacția oamenilor din jur.„Eu am vrut să merg la înmormântarea mamei mele, dar aveam nevoie de cineva să fie lângă mine. Atunci, Marcel mi-a spus: «Nu, du-te singură, rezolvă-ți problemele singură!»”, a povestit ea la Kanal D.„Fina mea, care îmi este prietena cea mai bună și singurul sprijin în momentul ăsta, a vrut să meargă cu mine la înmormântare. Dar nu mi-a fost suficient. Nu am simțit că ea este cea care mă poate sprijini într-o astfel de situație. Nu am avut putere să merg singură, nu am putut. Poate am fost lașă”, a spus Gabriela, cu ochii în lacrimi.Pe de altă parte, soțul ei, Marcel Toader, susține că mereu i-a fost alături soției sale și că se simte dezamăgit de ce a trăit în ultimii cinci ani. „Mă gândeam că dacă merge la mormântul mamei ei, ar fi fost nu știu cum să o văd în situația aia. E greu să ai un martor lângă tine și să îți exprimi sentimentele cu privire la mama ta”.