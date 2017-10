Gabriela Cristea, întâmpinată cu flori şi prăjituri

Gabriela Cristea, întâmpinată cu flori și prăjituri

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabrielei Cristea îi merge din ce în ce mai bine. A trecut rapid peste divorțul de Marcel Toader, a revenit în forță pe micile ecrane și toate îi merg din plin.În plus, vedeta de televiziune este înconjurată de prieteni buni, alături de care îi place să-și petreacă timpul liber, ori de câte ori are ocazia.Seara trecută, Gabriela Cristea a ieșit la restaurant împreună cu niște amici. După ce s-a bucurat de masa chinezească, Gabi a mers acasă, unde a avut parte de o surpriză. A găsit un buchet de floarea-soarelui și o cutie cu prăjituri delicioase.Bruneta nu a dezvăluit de la cine a primit frumosul cadou, însă a fost foarte încântată de acesta.„Uitasem cum este să ajungi seara acasă și să te aștepte... un buchet de floarea-soarelui și o cutie cu prăjiturile preferate!”, a scris Gabi Cristea pe pagina sa de Facebook, scrie libertatea.ro.Astrologul Mariana Cojocaru s-a întâlnit cu Gabi Cristea pe holurile televiziunii Kanal D și i-a dat vestea cea bună.„M-a oprit pe holurile televi-ziunii și mi-a zis că în noiembrie va apărea un bărbat în viața mea. Și nu orice bărbat, mi-a zis că îmi voi găsi sufletul pereche. Acum, rămâne de văzut. Eu nu spun nu! Dacă apare, e binevenit. Dar nu am de gând să mă arunc cu capul înainte doar așa, ca să nu mai fiu singură”, a declarat Gabi Cristea.