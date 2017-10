Gabriela Cristea, în pragul depresiei

Ştire online publicată Luni, 04 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Târâtă într-un scandal monstruos chiar de propriul tată, care o acuză că nu și-a vizitat mama pe patul de moarte, Gabriela Cris-tea reușeste cu greu să treacă peste presiunile zilnice. Zâm-bește în fața camerelor de luat vederi și vor-bește cu drag despre proiectele sale de viitor, dar puțini sunt cei care știu că în spatele unui chip aparent fericit, fosta prezentatoare TV ascunde o adevărată dramă.De mai bine de patru ani, Gabriela încearcă să rămână însărcinată, însă nu a reușit să își îndeplinească acest vis până acum. Surse din cercul ei de prietene au mărturisit pentru cancan.ro, că vedeta își face tot felul de analize, iar medicii i-au spus că are probleme cu glanda tiroidă, acesta fiind motivul pentru care nu a reușit până acum să facă un copil.Dorința Gabrielei de a deveni mămică este atât de mare, încât nu are de gând să se dea bătută cu una, cu două. Face diferite trata-mente hormonale și este dispusă să apeleze chiar și la fertilizarea in vitro. Mai mult, Cristea este extrem de îngrijorată și din cauza soțului său, afaceristul Marcel Toader, care a suferit un infarct miocardic de curând. Fostul rugbyst nu are voie deloc să facă efort, va trebui să ia medicamente toată viața și se află sub stricta supraveghere a medicilor, deoarece poate suferi oricând un alt infarct.