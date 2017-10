Gabriela Cristea îl face praf pe Marcel Toader: „E de-o mârşăvie rară“

Gabriela Cristea îl face praf pe Marcel Toader: „E de-o mârșăvie rară“

Ştire online publicată Miercuri, 15 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Cristea și Marcel Toader au mers la primărie pentru desfacerea căsătoriei de comun acord, însă cele întâmplate acolo au dezgustat-o pe vedeta de televiziune.„A avut după el mijloace de înregistrare. Astfel, de unde a apărut stenograma convorbirilor noastre? Aș putea să dau în judecată primăria sau o anumită emisiune pentru acest lucru. Și mie mi s-a făcut aceeași propunere de către o televiziune, dar am refuzat. Nu este un show de televiziune, este voința mea”, a povestit Gabriela Cristea la Kanal D. Bruneta a povestit că emoțiile nu au fost prezente, aceasta datorându-se, în mare parte, și numeroșilor ziariști prezenți. „Am fost puțin tensionată pentru că a fost prima oară când am luat parte la un divorț. Mi s-a părut un divorț sec, situația a fost ciudată. Nu am simțit absolut nimic fizic. Probabil că dacă nu era presa acolo am fi schimbat câteva cuvinte”, a mărturisit Gabriela. Tot ea a declarat că, dacă ar fi să se întâlnească cu Marcel și-ar lua toate măsurile necesare, pentru că nu mai are deloc încredere în el. „Dacă ar fi să ne mai întâlnim voi accepta într-un singur fel: într-un spațiu neutru, să mergem la un hotel, ales dintre alte 10 hoteluri. Intrăm într-o cameră și aruncăm amândoi hainele de pe noi...Eu nu cred că el ar veni fără echipamente de înregistrare. E de-o mârșăvie rară. Pe el îl interesează doar să apară”. Și dezvăluirile nu s-au oprit aici! „Am înțeles că un anumit domn a semnat pe trei luni de zile cu un post de televiziune (...) Cu jumătate din banii pe care îi ia la o emisiune, poate să-și plătească restanțele la întreținere”, scrie libertatea.ro.