Gabriela Cristea, evitată de fostul soţ, pe litoral

Gabriela Cristea, evitată de fostul soț, pe litoral

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marcel Toader și Gabriela Cristea s-au iubit mult, dar din tot focul dragostei n-a mai rămas decât scrum. Ei au pus capăt căsniciei în urmă cu trei luni.Deși are o mulțime de pretendente, omul de afaceri susține că încă nu a găsit femeia care să-i ia locul fostei soții în inima sa:„Nu am mai vorbit cu Gabriela din iunie, de când am botezat împreună. Nici nu simt nevoia să o fac. După divorț, nu am sfințit casa, dar am făcut curățenie generală, am renunțat la obiectele care îmi aminteau de căsnicia noastră. Îmi place ca amintirile să le am în mintea mea, nu prin casă”, a spus omul de afaceri pentru Libertatea.În urmă cu nici o lună, Marcel a fost la un pas să dea nas în nas cu fosta soție chiar într-un club de pe Litoral:„Am fost anunțat că în seara cu pricina urma să vină și ea în acel local, iar atunci, în ultimul moment, nu mai m-am dus eu”, a explicat Marcel, anunță libertatea.ro.