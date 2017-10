Gabriela Cristea: „Din septembrie îmi fac ordine în viaţă”

Gabriela Cristea: „Din septembrie îmi fac ordine în viață”

Ştire online publicată Luni, 12 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Cristea a muncit pe brânci la atelierul de haine și s-a distrat în compania prietenilor ei pe Litoral, însă pentru începutul toamnei are planuri mari: să-și extindă afacerea, să-și cumpere o altă casă și să-și încheie definitiv socotelile cu fostul soț.„M-am simțit foarte bine vara asta, am reușit să pun atelierul pe picioare și m-am relaxat în multe weekend-uri cu prietenii mei, la mare. Dar din septembrie îmi fac ordine în viață și am planuri foarte mari. Doamne ajută, se anunță numai vești bune”, a declarat vedeta, pentru WOWbiz.ro.„Atelierul de haine merge foarte bine și, peste numai câteva săptămâni, voi lansa și o linie de haine casual, pentru că am avut foarte multe cereri. În plus, intenționez să mă mut în casă nouă. Așa că voi vinde garsoniera în care stau acum și, în funcție de cum voi sta la capitolul finanțe, o să mă orientez către o casă mai mare. Pe plan sentimental sunt liniștită, singură, dar nu-mi fac planuri. Aici, numai momentul contează. Pot să întâlnesc pe cineva mâine sau pot să mai aștept câteva luni bune sau poate chiar un an. Pretendenți au mai fost, dar nici unul care să mă determine să îmi doresc o relație”, a mai spus Gabi.