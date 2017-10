Gabriela Cristea, acuzată de tatăl ei că şi-a ucis mama

Gabriela Cristea, acuzată de tatăl ei că și-a ucis mama

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Cristea a depus o plângere la CNA, cerând să fie luate măsuri împotriva postului TV la care i s-au adus acuzații grave din partea tatălui ei. Acesta susține că Gabriela este cea care și-a ucis mama: „Gabi e mai mult decât o viperă, este o viperă care ucide. Gabi a ucis. Mama ei din cauza ei a murit”, a susținut tatăl Gabrielei Cristea. Deși nu vrea să vorbească despre neînțelegerile cu familia, fosta realizatoare tv spune că păstrează vii mai multe amintiri din copilărie, unele frumoase, altele mai puțin plăcute: „Copiii sunt o specie foarte sensibilă! Din păcate, ei sunt proiecția părinților și ceea ce văd acasă aia fac. Nu am avut o copilărie tristă, dar am muncit mult. Am fost alt tip de generație și părinții noștri nu sunt de condamnat, așa erau vremurile atunci. Noi băteam mingea pe maidan, veneam seara acasă și ne frecau de praf cu peria de sârmă. Îmi aduc aminte că luam o bucată de pâine, puneam un colț de brânză sau mâncam pâine cu zahăr. Îmi doresc tare mult un copil, dar nu a fost să fie! Aș vrea o armată, dar să-i facă altcineva. N-am o problemă cu creșterea, nu e vorba de partea financiară, ci de timp. Copilul meu ar crește lângă mine și l-aș aduce în locul în care muncesc, să vadă ce fac, să vadă cum se câștigă banii, să aprecieze munca. Noi am fost crescuți la modul: «Ce stați voi în gura părinților?». Nu sunt de acord! Copilul trebuie să știe toate problemele din casă, să nu te cerți în fața lui, dar trebuie să știe cum stau părinții cu banii, ce relație e între ei”, a spus Gabi Cristea pentru Ring.Amintim că Gabriela Cristea a intrat în atenția presei după ce, în 2010, a povestit că nu se înțelege cu părinții și fratele ei, cu care nu mai vrea nici măcar să vorbească, în ciuda faptului că mama prezentatoarei tv era foarte bolnavă. Apogeul a fost atins în luna iunie a aceluiași an, când mama Gabrielei Cristea a murit fără a-i fi îndeplinită ultima dorință, aceea de a-și mai vedea încă o dată fiica. Mai mult, vedeta nu a participat nici la înmormântarea mamei sale. În viața personală, este căsătorită din 2008 cu omul de afaceri Marcel Toader.