Gabriela Cristea a confirmat relaţia cu Tavi

Gabriela Cristea a confirmat relația cu Tavi

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea emisiunii „Te vreau lângă mine”, Gabriela Cristea, a vorbit la Kanal D despre noul bărbat din viața ei, Tavi Clonda, și despre cum a început povestea de dragoste.„Lucrurile s-au întâmplat treptat. Povestea noastră nu este de multă vreme. Nu multă lume a avut ochi să vadă, însă cei apropiați și-au dat seama, de la televizor”, a declarat Gabi Cristea.Vedeta a mărturisit că ea și Tavi nu sunt împreună de mult timp, iar relația lor nu se intersectează în niciun fel cu serviciul.„Eu cred că fiecare dintre noi a făcut câte un pas. Dar cert este că acest lucru nu s-a întâmplat la serviciu. Nu ne-am ascuns. Dacă am simțit să ieșim, am ieșit. Mi-ar fi plăcut să dureze mai mult până să se afle. Poate mai avem nevoie de un strop de intimitate”, a mai spus aceasta.Pe de altă parte, Tavi Clonda, care este solistul band-ului care cânta la Kanal D, chiar la show-ul unde Gabriela Cristea a vorbit despre lucrurile care l-au atras la iubita lui, dar nu a dorit să dea prea multe detalii în legătură cu relația lor.„Știam de ea înainte să vin la această emisiune, pentru că nu prea mă uit la scandaluri. Am remarcat la ea că e o foarte bună moderatoare și o profesionistă desăvârșită, impune respect, încă nu o cunosc atât de bine ca să pot spune mai mult. Eram foarte emoționat cu emisiunea și nu-mi mai amintesc cum era ea la început, nu-mi mai amintesc nimic decât dacă mă uit la înregistrări acasă. Totul între noi a venit pur și simplu. Nu stăm împreună. Suntem foarte la început”, a declarat Tavi Clonda, scrie libertatea.ro.