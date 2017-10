Fundaţia Jolie-Pitt a donat peste 6,8 milioane de dolari

Fundația Jolie-Pitt a donat peste 6,8 milioane de dolari

Joi, 26 Noiembrie 2009.

Înființată de actorii americani Angelina Jolie și Brad Pitt, fundația a donat peste 6,8 milioane de dolari în scopuri caritabile în 2008, informează femalefirst.co.uk. Celebrul cuplu de la Hollywood, care are împreună șase copii, a donat această sumă impresionantă mai multor organizații de caritate, în 2008, din fondurile obținute de fundația lor, Jolie-Pitt Foundation. Potrivit publicației „The Hollywood Reporter”, care a intrat în posesia unei copii a fișei fiscale pe 2008 a acestei fundații, organizația înființată de Angelina Jolie și partenerul ei de viață Brad Pitt a reușit să strângă 13 milioane de dolari în 2008, din care mai mult de jumătate au fost donate în scopuri caritabile. The Global Health Council, o organizație care luptă pentru a reduce rata îmbolnăvirilor și rata mortalității la scară mondială, a beneficiat de o donație de două milioane de dolari din partea fundației Jolie-Pitt. Make It Right, o altă fundație înființată de Brad Pitt, și organizația Human Rights Watch au primit fiecare donații de câte un milion de dolari din partea actorilor americani. Restul fondurilor a fost împărțit între The Armed Services YMCA din Armata Statelor Unite (500.000 de dolari), școli din Springfield (Missouri), orașul natal al lui Brad Pitt (50.000 de dolari) și mai multe proiecte umanitare din Cambodgia (un milion de dolari fiecare), țara de origine a unuia dintre fiii adoptați ai cuplului, Maddox. În 2008, Angelina Jolie și Brad Pitt au vândut drepturile pentru publicarea primelor fotografii ale gemenilor lor, Knox și Vivienne, născuți pe 12 iulie anul trecut, pentru mai multe milioane de dolari. Presa americană susține că acești bani au fost donați fundației Jolie-Pitt, înființată în 2006, cu scopul de a susține diverse cauze umanitare. Angelina Jolie l-a adoptat pe cel mai mare dintre copiii ei - Maddox, acum în vârstă de 8 ani - din Cambodgia, în 2001, pe când era încă măritată cu actorul Billy Bob Thornton, însă a fost singurul său părinte legal. După despărțirea de Thornton, a adoptat-o pe Zahara, din Etiopia, în 2005, și după ce a început o relație cu Brad Pitt, acesta a devenit și el părinte al celor doi copii. Cuplul a avut primul copil biologic - o fiică numită Shiloh - în mai 2006, iar apoi l-a adoptat pe Pax din Vietnam, în martie 2007. În iulie 2008, cei doi actori au devenit din nou părinți biologici, de această dată de gemeni - Knox și Vivienne.