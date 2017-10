Friday Night Game, spectacol-concurs de jocuri electronice

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 31 octombrie, Cityplex Constanța va găzdui cea de-a doua ediție Intel Friday Night Game, și ultima pe acest an, eveniment care va aduna la start jucători din întreaga țară care vor avea șansa să își demonstreze aptitudinile jucând Counterstrike 1.6, Warcraft III: DotA și FIFA 2008. Competiția Intel Friday Night Game are ca obiectiv popularizarea fenomenului jocurilor electronice în rândul publicul larg din România, printr-un spectacol interactiv care poate fi urmărit pe monitoarele gamerilor din fotoliile sălii de cinema. Continuând tradiția primei ediții, în cadrul Intel Friday Night Game vor lua parte cei mai buni jucători și cele mai bune echipe din ESL Pro Series. Asftel, vor putea fi văzuți în acțiune Asdf și HeadHunterZ care vor evolua în luptele din DotA Allstars, HellGaming vs. neXtPlease! Gaming, care vor pune în aplicare strategii pe hărțile din Counter-Strike 1.6 și Bigdaddy vs. BeBe, care își vor exersa talentele de fotbaliști profesioniști la FIFA 2008. Evenimentul se va desfășura la Cityplex Constanța, sala 3, din Tomis Mall, cu începere de la ora 18. Prețul biletului de intrare este de 5 lei, acesta putând fi achiziționat de la orice casă de bilete.