Freida Pinto va juca în următorul film din franciza „Planeta maimuţelor“

Freida Pinto va juca în următorul film din franciza „Planeta maimuțelor“

Ştire online publicată Joi, 24 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița indiană Freida Pinto, starul filmului „Vagabondul milionar”, va juca în următorul lungmetraj din franciza „Planeta maimuțelor”, care va fi lansat pe 24 iunie 2011. Noul proiect cinematografic se intitulează „Rise of the Apes”, iar acțiunea sa o precede pe cea din filmul „Planeta maimuțelor”, lansat în 2001 de Tim Burton și avându-i în rolurile principale pe Mark Wahlberg și pe Helena Bonham Carter. Noul proiect al studiourilor Fox va relata povestea unui om de știință, interpretat de James Franco, care testează pe maimuțe antropoide un nou medicament împotriva maladiei Alzheimer. Un mascul, denumit Caesar, începe să reacționeze față de tratament și starea lui se ameliorează foarte repede, determinându-l pe personajul interpretat de James Franco să îl ia cu el acasă, pentru a-l proteja de cruzimile comise de oamenii de știință. Frieda Pinto, principalul personaj feminin din film, va interpreta rolul unui specialist în primate, iar actorul John Lithgow va interpreta rolul tatălui bolnav de Alzheimer al personajului jucat de James Franco. Maimuțele antropoide din noul proiect vor fi realizate cu ajutorul tehnologiei digitale de compania de efecte speciale WETA, care a creat tehnica de bază folosită de James Cameron pentru a produce filmul „Avatar”. Filmările pentru „Rise of the Apes” vor debuta în această vară în provincia canadiană British Columbia. Rupert Wyatt va asigura regia pentru această peliculă.