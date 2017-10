Fratele lui Mihai Trăistariu, de la culturist la pustnic

Miercuri, 05 Decembrie 2012

Mihai Trăistariu se bucură în continuare de un succes de zile mari însă soarta nu a fost prea bună și cu restul familiei sale.Astfel, Mihai a povestit la Pro TV că nu mai reușește sub nicio formă să își înțeleagă fratele, pe Vasile, care a ajuns să se izoleze total de lume și să nu accepte ajutorul nimănui, deși se pare că ar cam avea nevoie.„De o vreme s-a izolat complet. Nu mai comunică cu noi. Cred că sunt singurul care mai ia le-gătură cu el. Sunt luni de când nu l-am vă-zut. Nici telefon nu mai are, zice că îi face cancer la cap. Are o problemă cu energiile negative”, a spus Mihai la Happy Hour de la Pro TV.„A terminat academia de pictură și e profesor de desen. Mă duc cu sacoșa să îi umplu frigiderul, îi plătesc facturile”, a mai spus interpretul.Și în ciuda faptului că Vasile a ajuns să fie compătimit de fratele său, însuși Mihai recunoaște că a fost o vreme în care lucrurile stăteau total altfel.Astfel, artistul a povestit că Vasile era la un moment dat un om cât se poate de normal, ba mai mult decât atât, avea grijă de corpul său și chiar se apucase de culturism.