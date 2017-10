"Fotografiile mele erau foarte CORECTATE. Sufeream când vedeam poze paparazzi"

Luni, 20 Aprilie 2015

Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Andreea Raicu recunoaște că a trăit o perioadă în care era măcinată de complexe. Ceea ce a ajutat-o să se schimbe radical, să-și găsească liniștea interioară și să se accepte așa cum este a fost o călătorie de o lună în India, unde a învățat multe lucruri."Eu mereu am fost dependentă de perfecțiune. Pozele mele din reviste erau foarte corectate. Sufeream când vedeam pozele făcute de paparazzi", a declarat Andreea Raicu la Antena Stars.Chiar dacă este o femeie frumoasă, iar buzele ei sunt considerate voluptoase și sexy, Andreea a mărturisit că a suferit din cauza dimensiunilor buzelor ei."Am vrut să îmi fac foarte multe operații estetice. Până să mă accept așa cum sunt, chiar vedeam multe probleme la mine. Nu puteam să îmi accept cearcănele și pungile de sub ochi. Mai ales că eu doream să îmi micșorez buzele. În copilărie am avut foarte multe porecle legate de buzele mele și mereu mă gândeam să le fac mai mici", a spus Andreea Raicu, citată de libertatea.ro.