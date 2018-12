FOTO. Oana Radu s-a îngrășat din nou! Iată cum arată acum vedeta care slăbise 60 kg













„Am întrerupt dieta, dar mă simt extrem de bine în pielea mea. De fapt, mă simțeam până acum o săptămână, când am reluat dieta. Sunt de părere că trebuie să fii foarte asumat. Eu am slăbit 60 de kilograme și m-am îngrășat mult mai puțin. Sunt scundă, se vede imediat, ăsta e defectul meu. Ca idee, oamenii deja îmi scriu că m-am îngrășat la loc. Nu-mi pasă de lucrurile astea, pentru că oamenii sunt superficiali. Eu în momentul în care nu m-am mai simțit bine în pielea mea am reluat dieta. M-am îngrășat pentru că-mi place mâncarea. Foarte mult. Sunt foarte mâncăcioasă și ăsta e motivul pentru care m-am îngrășat. Să nu credeți, Doamne ferește, că sufăr de vreo boală sau am fost în vreo depresie, pur și simplu îmi place mâncarea la nebunie', a declarat Oana Radu, pentru Libertatea.