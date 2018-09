FOTO. Ilie Năstase, apariție de senzație cu noua iubită

Ilie Năstase și Ioana Simion au petrecut împreună o vacanță de câteva zile în Sardinia. Cei doi s-au întors în România cu o cursă low cost și cu mai multe bagaje. Mai exact, cu trolere și pungi pline cu diverse suveniruri.Ruptura totală dintre Brigitte Sfăt și Ilie Năstase s-a produs în urmă cu câteva zile. Prin intermendiul rețelelor de socializare, Brigitte a anunțat că și-a strâns lucrurile din casa unde locuia, după ce a fost amenințată de ”Nasty” că ”în 48 de ore va pierde toate gențile”.”E totul pus în valiză. Nu am făcut-o pentru un bărbat, am, făcut-o pentru mine, pentru că m-am săturat să fiu înșelată și să trăiesc știind că soțul meu caută pe Messengerul făcut de mine și pe Facebook-ul făcut de mine femei. Că vorbește cu ele și le abordează. Este foarte aiurea să taci și să înghiți. Aceasta este casa mea, casa unde am buletinul, mi-a zis că dacă nu plec in 48 de ore îmi pierd gențile, Hermes-urile, dar eu mi-am dat seama de faptul că oricum i-a părut rău că le-a cumpărat și a venit după ele în urmă cu două săptămâni", a fost mesajul lui Brigitte Sfăt pe Facebook.