Fotbalistul Mitea n-are permis, dar a avut deja trei maşini

Fotbalistul Mitea n-are permis, dar a avut deja trei mașini

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După președintele țării și alți politicieni, cântăreți, actori sau fotbaliști care și-au prezentat mașinile pe rând la ProMotor, pe 24 aprilie este rândul Vrăjitorului din Oz să vină la Pro TV. Mai exact, echipa ProMotor a pătruns în „regatul” roților și prezintă sâmbătă la prânz imagini în exclusivitate cu fabrica în care sunt produse unele dintre cele mai sigure și mai performante jante din lume: OZ. Situată la 50 km de Veneția, fabrica a dat de-a lungul timpului jante pentru cele mai tari mașini din lume, de la Ferrari, Maseratti, Bugatti Veyron, Porsche, până la diverse branduri mai accesibile. Într-un interviu acordat în exclusivitate echipei ProMotor, directorul fabricii explică faptul că numele OZ sunt de fapt inițialele celor doi fondatori ai fabricii. Prima jantă produsă de OZ datează din 1971 și a fost făcută pentru Mini Cooper, celebra fabrică producând de asemenea și rotile pentru monoposturile din Formula 1, dar și pentru mașinile din cursele Le Mans și DTM. Tot pe 24 aprilie, la ProMotor vine și un pasionat de mașini... fără permis. Fotbalistul Nicolae Mitea își prezintă sâmbătă la prânz BMW-ul X6, cu motor de 500 CP. Deși nu are permis, Mitea a avut până acum trei mașini, dar are și șofer personal, fratele său, Viorel, fiind cel care-l însoțește pe Niky oriunde. Mitea povestește că nu a mers niciodată cu bicicleta cât a jucat în Olanda, la Ajax Amsterdam și că motivul pentru care nu are încă permis de conducere îl reprezintă faptul că este prea leneș să facă școala de șoferi. Fostul dinamovist nu vorbește sâmbătă la ProMotor doar despre mașini, ci și despre fotbal și planuri de viitor.