Fotbalist celebru, prins cu amanta la piscină. Soţia a filmat imaginile intime şi le-a făcut publice

Starul rus Denis Glușakov, de la Spartak Moscova, are numai probleme. Fotbalistul era la saună cu o altă femeie, iar distracția le-a fost stricată chiar de soția lui, care a intrat peste ei și a filmat totul. Daria Glușakov și-a acuzat soțul că o înșeală cu o femeie usoara. Fotbalistul are insa o alta varianta. Erau certati in momentul in care l-a prins si spune ca nu are de ce sa ii dea explicatii celei cu care are 2 copii.







Căpitanul Denis Glușakov și fundașul Andrei Ieșcenko nu au fost incluși săptămâna aceasta în lotul echipei Spartak Moscova pentru meciul din deplasare cu Rapid Viena, din Liga Europa, deoarece au apreciat un filmuleț pe Instagram în care era ironizat tehnicianul Massimo Carrera, relatează AP.