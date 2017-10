Fosta soţie a lui Sişu: "Îmi este frică să nu bage cuţitul în mine"

Fosta soție a lui Sișu: "Îmi este frică să nu bage cuțitul în mine"

Ştire online publicată Marţi, 04 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălina, fosta soție a lui Tudor Sișu, se teme pentru viața ei. Tânăra se plânge că artistul nu mai este bărbatul de care s-a îndrăgostit.Cătălina trăiește de luni bune în teroare și, în ciuda faptului că a divorțat de Tudor Sișu și a cerut un ordin de protecție, se teme pentru viața ei.Tanara i-a mărturisit unei prietene că fostul membru al trupei La Familia ar fi în stare să bage cuțitul în ea."M-am săturat, nu știu ce să mai fac, nu mai suport. Am crezut, am sperat că după ce am divorțat la notar o să fiu liniștită, însă m-am înșelat. Tudor este din ce în ce mai violent, mă amenință, nu-l mai recunosc. Nu mai este bărbatul de care m-am îndrăgostit, timpul petrecut la închisoare l-a schimbat în rău...Îmi este frică să nu bage cuțitul în mine.", i-a spus fosta sotie a cântărețului prietenei sale, scrie showbiz.ro.