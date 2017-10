Fosta soţie a lui Jorge, atac dur la adresa actualei: "Nu-mi place s-o văd"

Fosta soție a lui Jorge, atac dur la adresa actualei: "Nu-mi place s-o văd"

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Laufer, fosta soție a lui Jorge, a atacat-o dur pe actuala soție a cântărețului, Ramona Prodea. Alina a mărturisit că nu o place pe actuala fostului ei soț și că nu o consideră potrivită pentru acesta.„Dacă voi reuși să am o relație de prietenie cu soția fostului meu soț, atunci înseamnă că am atins un alt nivel de evoluție. Nu-mi face plăcere s-o văd. Nu este una dintre persoanele agreate de mine. Nu mi se pare potrivită pentru Jorge. Ea e mai reținută, mai rece. Jorge era mai expansiv, mai happy. Consider că schimbarea lui Jorge i se datorează și ei. Eu țin la el ca și tată al fiicei mele și vreau ca el să rămână real, așa cum este el.", a spus cu zâmbetul pe buze Alina Laufer pentru emisiunea Click!, scrie click.ro.