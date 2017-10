O fi ambiție sau orgoliu feminin?

Fosta doamnă Sarkozy se mărită

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a președintelui francez Nicolas Sarkozy se va căsători, luna aceasta, la New York, a anunțat casa Versace, adăugând că Cecilia va purta una dintre creațiile sale, relatează Reuters. Comunicatul laconic al casei de modă a confirmat zvonurile potrivit cărora Cecilia se va căsători în curând cu Richard Attias, după ce Sarkozy s-a căsătorit cu Carla Bruni la 2 februarie, la Palatul Elysee. Cecilia îl părăsise pe Sarkozy pentru Attias în 2005. „Am întâlnit pe cineva, m-am îndrăgosit, am plecat”, a spus ea pentru o publicație franceză, anul trecut. Cecilia s-a întors la Sarkozy în ianuarie 2006, însă nu a participat la campania electorală a acestuia. La 18 octombrie 2007 separarea lor a fost anunțată oficial. Cuplul „a ales să poarte Versace, iar căsătoria va avea loc la New York, luna aceasta”, a informat casa de modă. Creațiile Versace sunt preferatele starurilor de la Hollywood.