Formaţia AIR concertează la Bucureşti anul viitor

Formația AIR concertează la București anul viitor

Ştire online publicată Vineri, 20 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concertul pe care formația AIR îl va susține la București pe 11 februarie 2010, anunțat, luna trecută, pe site-ul ei oficial, va avea loc la Sala Polivalentă din Capitală, informează organizatorul evenimentului, compania One Event. Biletele pentru concertul AIR costă 95 de lei și vor putea fi procurate, începând de vineri, online, la MyTicket.ro, Eventim.ro, TicketPoint.ro, precum și din rețelele Diverta și Germanos, librăriile Cărturești, magazinele Vodafone, Muzica, Off The Record, Sala Palatului și din clubul Control. AIR este un duo format din Nicolas Godin și Jean-Benoît Dunckel. Numele trupei reprezintă un acronim pentru „Amour, Imagination, Rêve” (dragoste, imaginație, vis).