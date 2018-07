FORBES: Iată care sunt cele mai bine plătite vedete din lume







O altă prezență neașteptată în clasament este cea a lui Kylie Jenner, cea mai mică membră a familiei Kardashian. Tânăra de 21 de ani a urcat 55 de locuri în top datorită câștigurilor de 166,5 milioane dolari obținute în urma vânzărilor de cosmetice. În acest an, Kylie este plasată în acest an cu 30 de locuri în fața celebrei Kim Kardashian West, sora sa vitregă.



La capitolul artiști, formația britanică Coldplay a obținut venituri de 115 milioane de dolari și se clasează pe locul al șaptelea în topul Forbes, cu venituri estimate la 115 milioane de dolari. Ed Sheeran este solistul cu cele mai mari încasări în topul Forbes al celor mai bine plătite celebrități, după ce artistul britanic a câștigat peste 105 milioane de dolari pe parcursul ultimului an. Sheeran ocupă în acest ultim clasament poziția a noua, după un salt spectaculos de 62 de locuri față de anul trecut, în fața unor vedete precum Taylor Swift și Beyonce.



În top 10 al celor mai bine plătite celebrități îi mai regăsim pe celebra avocată Judy Sheindlin, de 75 de ani (locul 4), pe actorul Dwayne „The Rock” Johnson, de 46 de ani (locul 5), pe rockerii irlandezi de la U2 (locul 6) și pe fotbaliștii Lionel Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (33 de ani), pe locurile 8 și, respectiv, 10, scrie tabu.ro

Forbes a publicat topul 100 al celor mai bine plătite celebrități din ultimul an, iar primul loc este ocupat de boxerul american Floyd Mayweather. Sportivul de 41 de ani a obținut câștiguri de circa 285 de milioane de dolari în perioada iunie 2017-iunie 2018.Pe locul al doilea îl regăsim pe actorul George Clooney (57 de ani), cu încasări de 239 milioane de dolari, în principal ca urmare a vânzării Casamigos, compania de tequila pe care co-fondat-o în 2017. Potrivit Forbes, această vânzare i-ar fi oferit starului american laureat cu premiul Oscar – care nu a apărut în Top 100 de anul trecut – cel mai mare câștig anual din întreaga sa carieră de 35 de ani în televiziune și film.