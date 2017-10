Florin Călinescu plănuieşte să se facă fermier

Florin Călinescu plănuiește să se facă fermier

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Florin Călinescu este un adevărat om de televiziune și reușește, de fiecare dată, să aducă zâmbetul pe chipurile celor care îl ascultă.Invitat la emisiunea cancan tv, inegalabilul Florin Călinescu a povestit puțin din vasta sa experiență din televiziune, dar și întâmplări din viața de zi cu zi.„Instituțional cred că nu am prezentat știrile, meteo și ora exactă. În rest am făcut cam tot. Anumite confuzii care se petrec astăzi pe un post de televiziune nu pot să le înțeleg, Să mă duc să filmez un scurt și trist reportaj, care scoate din anonimat niște anonimi, nu pot să înțeleg. Am stat și eu de vorba cu prostituate, cu pârnăiași, dar acum se stă de vorbă doar cu prostituate”, a declarat Florin Călinescu.Omul de televiziune a mărturisit și faptul că, de ceva timp, și-a cumpărat câteva animale de casă, dar și o plantație de viță de vie.„Am undeva o viță de vie. Nu mai pot să cumpăr de la magazin nimic și am zis că dacă tot am un pământ în spatele casei, să cresc niște găini, niște porci, niște bibilici”, a mai povestit Călinescu.