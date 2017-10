Florentina Opriş: "Nu mi-am revenit complet după moartea soţului"

Florentina Opriș: "Nu mi-am revenit complet după moartea soțului"

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Au trecut doi ani și jumătate de când soțul prezentatoarei Tv Florentina Opriș a murit, însă ea nici acum nu și-a revenit complet. Chiar dacă este acum într-o nouă relație, vedeta spune că nu va putea trece niciodată 100% peste acel șoc.Întrebată dacă ea a reușit să treacă peste momentul pierderii soțului, vedeta a recunoscut că doar în proporție de 80%. „Cred că 100% nu îmi va trece niciodată. Acum am ajuns să accept mai ușor ce s-a întâmplat, nu mai am regrete, am înțeles de ce, pot să îmi continui viața”, scrie click.ro.