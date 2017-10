Flash mob de la Total Dance Center, artă şi deconectare

Flash mob de la Total Dance Center, artă și deconectare

Într-o lume în care stresul și grijile ocupă din ce în ce mai mult loc în viața de zi cu zi, Total Dance Center (TDC) le propune constănțenilor câte un flash mob menit a aduce relaxare și plusul revigorant de rigoare.Ultima acțiune de acest gen a avut loc, zilele trecute, la City Park Mall, unde tinerii dansatori de la TDC, atât profesioniști, cât și amatori, i-au invitat pe constănțeni să urmărească un super-moment artistic deconectant.„În ultimul an, Total Dance Center a reușit să organizeze șapte flash mob-uri tematice, desfășurate în locații cheie ale Constanței. Acestea s-au bucurat de un real succes, fiind primite cu admirație de către public. Scopul evenimentelor de acest gen este de a transmite mesaje umanitare prin intermediul dansului și de a-i face pe oameni să se străduiască sa-și găsească timp și pentru ei înșiși.De asemenea, echipa noastră de marketing vine cu o idee inovatoare în ceea ce privește promovarea brand-urilor în rândul oamenilor de toate categoriile sociale și de toate vârstele: propune atât tinerelor firme, cât și celor consacrate, ideea de flash mob, ca o metodă de ultimă oră în promovarea serviciilor oferite, fiind un concept cu adevărat diferit, mai interesant și mai interactiv în a atrage clienții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul artistic al TDC, Corina Tiron.v v vTotal Dance Center organizează momente artistice pentru diverse evenimente și emisiuni TV, cursuri de dans pentru toate vârstele (balet, dans sportiv, zumba, aerobic, street-dance, dansuri de petrecere, bellydance, dansuri macedonești, dansuri populare), spectacole („Dance around the World”, „Dance of Life”, „Born from a Boombox”, „Dancing in the Snow”), flash-mob-uri, work-shop-uri, ateliere de creație.