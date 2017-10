Fiul lui Michael Douglas are nevoi speciale

Actorul american Michael Douglas a declarat că familia sa a luat decizia de a se muta din Insulele Bermude la New York deoarece fiul său Dylan, în vârstă de zece ani, „are nevoi speciale”, informează dailymail.co.uk. Actorul american în vârstă de 65 de ani a adăugat, într-un interviu acordat recent publicației America’s Parade, că, împreună cu soția sa, actrița Catherine Zeta-Jones, a luat decizia de a se muta la New York pentru ca fiul lor, Dylan, să poată primi îngrijirea medicală de care are nevoie. „Unul dintre copiii noștri are nevoi speciale și ni s-a recomandat ca el să urmeze cursurile unei școli speciale din New York”, a declarat Michael Douglas, fără a preciza, însă, în ce constau aceste „nevoi speciale” ale fiului său. Actorul, care în prezent face chimioterapie pentru a învinge cancerul la gât cu care a fost diagnosticat recent, a declarat că această mutare îi permite soției sale să joace în spectacolul „A Little Night Music”, pus în scenă pe Broadway. În această vară, actrița galeză Catherine Zeta-Jones a fost recompensată cu un premiu Tony pentru rolul ei din acest musical regizat de Stephen Sondheim. Michael Douglas a spus, totodată, că este hotărât să îi protejeze pe cei doi copii ai săi pe care îi are cu actuala lui soție - Dylan, în vârstă de zece ani, și Carys, în vârstă de șapte ani - de influențele „negative”. Încercând să devină un părinte mai bun, actorul american speră să îi ajute pe cei doi copii ai săi să evite tentațiile și problemele, referindu-se la faptul că fiul său cel mare, Cameron, în vârstă de 31 de ani, provenit din prima sa căsnicie, cu Diandra Douglas, a fost trimis la închisoare, la începutul acestui an, din cauza dependenței de droguri. Michael Douglas a dezvăluit, totodată, faptul că fiul său Cameron a început să consume droguri și a devenit dependent de acestea încă de la vârsta de 13 ani.