Fiul lui George Harrison, la primul produs discografic

Ştire online publicată Luni, 16 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dhani Harrison, fiul chitaristului formației „The Beatles”, George Harrison, ar fi putut să înceapă să scoată muzică cu mult mai devreme de 30 de ani, dar, după cum îi place să spună, a făcut totul pentru a se ține departe de lumea muzicii. Acum, odată cu albumul de debut al trupei sale, thenewno2, se pare că a îmbrățișat inevitabilul, informează Reuters, preluat de Agerpres. „Am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a nu deveni un muzician. Am fost la universitate (Brown), am muncit ca designer, m-am apucat chiar și de sport de performanță... și până la urmă tot la muzică am ajuns. Probabil că muzica îmi este înscrisă în ADN și pur și simplu nu am cum să mă împotrivesc”, a declarat fiul lui George Harrison într-un interviu acordat site-ului american Billboard.com. Dhani Harrison a mai înregistrat muzică și alături de trupa în care cânta și tatăl său în ultimii ani de viață, Traveling Wilburys, și a contribuit la ultimul album semnat George Harrison, „Brainwashed”, dar are la activ și câteva colaborări muzicale cu Jakob Dylan, Rooney și Wu-Tang Clan. Primul album al trupei thenewno2, „You Are Here”, va fi lansat pe piața muzicală la 31 martie. „Am încercat să fiu un fel de entitate fără chip, nu am vrut să fiu Dhani Harrison sau o păpușă Muppets sau ceva de genul ăsta. Nu mi-am folosit niciodată numele pentru a obține ceva în domeniul muzicii. Tata îmi spunea mereu: «Fii un muzician, dar nu fii celebru pentru că îți vei pierde toată libertatea». El a reușit să mă țină departe de presă toată viața mea, însă acum simt că sunt gata să fac ceea ce vreau să fac și cu asta basta”, a declarat el.