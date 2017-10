Filmul „Roming“, cu Jean Constantin, rulează din octombrie în cinematografele româneşti

Filmul „Roming“, cu Jean Constantin, rulează din octombrie în cinematografele românești

Ştire online publicată Joi, 20 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Coproducția România/Cehia „Roming", cu Jean Constantin, regizată de Jiri Vejdelek, o comedie care spune povestea lui Yura, un rom educat care nu e mulțumit de originea lui, va avea premiera în cinematografele românești pe 5 octombrie, anunță producătorul. „Roming", o comedie muzicală despre romi, îi are în distribuție, alături de Jean Constantin, pe Corina Moise, Bolek Polivka sau Marian Labuda. Filmul spune povestea a trei romi, tată, fiu și un văr, care s-au dus să-și caute neveste. Producția a rulat în prezența regizorului la festivalul de la Toronto, în secțiunea Discovery, care se adresează tinerilor regizori, unde a fost urmărită de mii de spectatori, potrivit producătorului. La festival au mai rulat și pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", ce i-a adus lui Cristian Mungiu Palme d'Or la Cannes, și "California Dreamin'", regizat de Cristian Nemescu, de asemenea premiat la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard.