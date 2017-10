Filmul „Restul e tăcere”, recompensat cu premiul Gopo

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Gopo, care a avut loc luni seară, la Fratelli Studios din București. Premiul a fost prezentat de ministrul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Theodor Paleologu. „Pentru un ministru al Culturii... să aibă un nou val la dispoziție este o adevărată pleașcă”, a spus Paleologu înainte de a înmâna premiul. Filmul „Restul e tăcere” a primit cele mai multe trofee, nouă, inclusiv cele pentru cel mai bun lungmetraj și cel mai bun scenariu, la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Gopo. „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil, a fost, de asemenea, propunerea României la ediția de anul acesta a premiilor Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o altă limbă decât engleza”. Povestea din „Restul e tăcere”, în mare parte adevărată, îl are în centru pe tânărul Grig, fiul unei vedete a Teatrului Național, și se petrece în urmă cu aproape 100 de ani. Propriul bilanț al lui Grig este oarecum dezamăgitor. Prea scund pentru scenă, prea timid cu femeile, prea excesiv în stilul de viață, fiul e pe cale să comită greșeala capitală, păcatul de neiertat în ochii tatălui: să regizeze un film de cinema! Îl visează ca pe cel mai grandios și mai lung film realizat vreodată. Va fi reconstituirea fidelă a războiului cu turcii, prin care România își cucerise independența, cu 35 de ani înainte. Leon, un moșier local atins de deliruri mesianice și auto-proclamat Patron al Artelor, devine finanțatorul întregii afaceri. Tot el devine, pe rând, protectorul lui Grig, dascălul său, părinte substituit, partener necinstit și dușman pe viață. „Restul e tăcere” este un regal de scene comice, decoruri grandioase și costume de epocă, dar și de accente dramatice și situații-limită. Cu sute de figuranți, mașini de epocă și costume din cele mai alese, semnate de creatoarea Doina Levintza, „Restul e tăcere” este o superproducție, aducându-i în rolurile principale, alături de Marius Florea Vizante, pe Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta, Gruia Sandu, Valentin Popescu, Nicu Mihoc, Silviu Biriș, Petru Gavril, Vlad Zamfirescu, Samuel Tastet, Florin Zamfirescu, Alexandru Hasnaș, cu participarea extraordinară a actriței Ioana Bulca, în rolul Aristizzei Romanescu. Nae Caranfil a obținut pentru „Restul e tăcere” premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de film B-EST 2008. Filmul lui Caranfil a câștigat și premiul publicului, la Gala B-EST, dar și Marele Premiu pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de Film de la Paris, în 1995, și premiul al doilea la competiția „Hartly & Merrill International Scriptwriting Competition”, Los Angeles 1999.