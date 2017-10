Filmul porno de la Antena 1

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pamela de România a debutat în televiziune cu un film porno.Mai multe filmulețe cu Simona, „fata de la Meteo” din Click!, au fost găsite în arhiva Antena 1, moment pentru Capatos să dezvăluie lumii întregi cum a apărut pentru prima dată blonda la televizor.Vizibil surprinsă de ceea ce i se arată, Pamela de România nu a negat că ar fi ea în acele ipostaze.Simona Trașcă a povestit că nu a ținut neapărat să apară într-o astfel de scenă, însă semnase deja contractul și i-a fost teamă să mai dea înapoi.„Am regretat me-reu filmarea asta. [...] Eu am primit mai multe propuneri pentru filme xxx, dar am refuzat. Nu am știut exact ce vor ei de la mine, dar apucasem să semnez contractul și mi-a fost frică să nu mă pună să le plătesc despăgubiri dacă mă răzgândesc”, a declarat Simona.