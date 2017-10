Filmul Madonnei - „un coşmar plin de tâmpenii şi stereotipuri”

Filmul Madonnei - „un coșmar plin de tâmpenii și stereotipuri”

Sâmbătă, 16 Februarie 2008.

Trebuia sa fie replica victorioasă a Madonnei la criticile de-a lungul timpului, care i-au negat calitățile actoricești. Cântăreața nu s-a rezumat doar să regizeze acest film, ea l-a scris și a fost și producător executiv. Dar specialiștii i-au prezis Madonnei multe „Zmeuri de aur”. „Filth And Wisdom” a avut premiera în deschiderea festivalului de la Berlin și a primit printre cele mai nefavorabile verdicte. Criticii de film au afirmat că vedeta a „evoluat” de la o actrița foarte proastă la o regizoare la fel de proastă. Deși nu poate fi detronată de mulți ani încoace în topurile muzicale, când vine vorba de marele ecran lucrurile se cam schimbă, câștigând până acum nouă premii pentru „cea mai proastă actriță”. Peter Bradshaw a scris în The Guardian: „Un coșmar plin de tâmpenii și stereotipuri. Chiar dacă locuiește în Londra de ceva timp, nu are nici cea mai vagă idee despre ceea ce este acel oraș. Madonna a fost o actriță foarte proastă în multe, multe filme, iar acum a evoluat într-o regizoare foarte proastă”. „Madonna nu poate să joace și acum știm că nu poate nici să regizeze. Fiecare intrigă din acest film este fără sens, iar actorii sunt mai mult proști decât buni” - a scris Die Tageszeitung.