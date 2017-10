Filmul „Copy-Paste” şi cel de nedescris

TeleComanda

Filmul „Copy-Paste” și cel de nedescris

Mi se pare din ce în ce mai straniu să scriu despre filme, căci nu m-am mai uitat la televizor de vreo două luni. Senzația de absurd este însă și mai mare acum, pentru că voi scrie despre un film pe care nici măcar nu l-am văzut. Alegerea s-ar putea să fie una proastă. Filmul în cauză a fost vizionat de câteva milioane de curioși, a fost lăudat și călcat în picioare și, gândindu-mă mai bine, nici nu merită să fie subiect de cronică. Oricum, mare lucru nu e de văzut în acest week-end. În afara de „Halucinația" lui David Cronenberg (Duminică, ora 23, pe TVR cultural) și câteva alte filme despre care am mai scris, trebuie să fii chiar ciudat ca să te uiți la altceva. Cu „Halucinația" e mai greu. Este un film după romanul imposibil de ecranizat al lui W.S. Burroughs. Comentariul ar fi penibil, ca și cum ar încerca cineva să te convingă să te uiți la o eclipsă. Trebuie să intuiești cum va fi. Înainte să apară filmul despre care începusem să scriu, am încercat să citesc cartea. Romanul (mult spus) în cauză beneficiase de aceeași publicitate uriașă și se îneca în controverse, laude și tone de salivă de la cei cu IQ peste medie, pentru care chiar nu exista o metodă mai delicată de a-și exprima disprețul față de colecția copy-paste-uri numită roman. Personal, după vreo 10 pagini am cedat nervos, fiind deja plictisit până la o limită improbabilă. De aceea nu am încercat să mai văd nici filmul, în ciuda distribuției bune. Nu mă voi uita nici în această duminică la el (ora 20, pe HBO). Estimez că mă voi juca World of Warcraft la acea oră, mai ales că este week-end-ul Eye of the Storm. Nu intru în detalii, fiindcă ar fi chiar mai plictisitoare pentru neofiții în arta MMORPG-ului decât „Codul lui DaVinci" pentru cinefili.