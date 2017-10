Filmul „Cea mai fericită fată din lume“, apreciat de presa britanică

Ştire online publicată Luni, 31 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pelicula „Cea mai fericită fată din lume”, regizată de Radu Jude, se bucură de cronici favorabile în presa din Marea Britanie, care scrie despre ea că este o satiră socială „năzdrăvană”, reușită și promițătoare a României post-comuniste. Jurnaliștii de la The Guardian spun că producția lui Jude are farmec și remarcă, printre altele, prestațiile actorilor din rolurile principale. Tot ei observă reapariția temei sociale a câștigului la loterie, exploatată de cinematografia italiană după cel de-Al Doilea Război Mondial și de cea din Cehoslovacia, începând cu jumătatea anilor ’60. Tema revine spectaculos în acest film românesc plin de autenticitate, care scoate în evidență schimbările sociale, marile inechități și, nu în ultimul rând, speranțele, mai scriu cei de la The Guardian. The Independent acordă filmului trei stele din cinci, un punctaj foarte bun în condițiile în care noul „Robin Hood”, realizat de Ridley Scott, a primit doar două stele. „Cea mai fericită fată din lume” este descris ca o satiră izbutită a „culorilor strălucitoare” din capitalism, cu detalii din direcția ofensivei companiilor de a câștiga tot mai mulți clienți. Tot trei stele din cinci are filmul lui Jude și pe site-ul prestigioasei publicații de film Empire, unde „Cea mai fericită fată din lume” este considerată o satiră care surprinde inerțiile anilor de comunism. Radu Jude, care semnează și scenariul peliculei, are în palmares patru premii pentru „Cea mai fericită fată din lume”, câștigate la festivalurile de la Berlin, Sofia, Lisabona și Palic. Scenariul peliculei, inspirat dine întâmplări reale, urmărește povestea unei tinere care câștigă o mașină în urma unei campanii promoționale la sucuri răcoritoare. Ceea ce se anunța drept un eveniment norocos din viața fetei se dovedește a fi, în cele din urmă, o situație dureroasă, în urma căreia relațiile familiei vor fi reanalizate. Din distribuția filmului fac parte Andreea Boșneag, Șerban Pavlu, Violeta Haret, Vasile Muraru și Doru Cătănescu.