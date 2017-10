Filmul „Boogie”, turnat la Neptun, va ajunge la Berlin

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Radu Muntean intenționează să termine pelicula „Boogie”, la care filmează de o săptămână, în luna noiembrie a acestui an, pentru ca, în februarie 2008, să participe cu el la festivalul de film de la Berlin, unul dintre cele mai importante din Europa. Filmările pentru „Boogie” au început pe 10 septembrie la Neptun, iar regizorul a spus că se vor încheia pe 5 octombrie. Din distribuție fac parte Anamaria Marinca, Dragoș Bucur și Vlad Muntean, fiul regizorului, în vârstă de 4 ani. Casting-ul a durat trei săptămâni. Regizorul a spus că inițial a evitat să îl aleagă în rolul copilului din film pe fiul său, pentru că nu îi place să „amestece lucrurile”. „Am ales alt copil, foarte simpatic și dezinvolt, dar care s-a dovedit puțin controlabil la repetiții”, a povestit Muntean. „Atunci l-am chemat pe Vlad și cred că a fost una din cele mai bune decizii de casting pe care am luat-o”. Muntean a menționat că, după ce a filmat cea mai grea scenă a lui Vlad, este sigur că nu se putea înțelege cu niciun copil la fel de bine, mai ales că o parte din replici și acțiuni se bazează pe experiența lor comună. Prima zi de filmări a fost cea mai grea pentru echipa filmului, „când aproape nimic nu a mers cum trebuie”, a povestit regizorul. „Am recuperat însă a doua zi și acum totul merge chiar mai bine decât planificasem inițial”. Scenariul peliculei este scris de Alexandru Baciu, Radu Muntean și Răzvan Rădulescu, iar pelicula va fi produsă de Multimedia Est. Filmul spune povestea unui bărbat care, „plecat în minivacanță de 1 mai la mare cu nevasta și copilul, se reîntâlnește întâmplător cu doi vechi prieteni din liceu și experimentează împreună cu ei o noapte ca în vremurile bune, când erau cu 10 ani mai tineri și fără obligații”. Pelicula se numea inițial „30 și ceva”, pentru ca mai apoi titlul să se schimbe în „Boogie”, porecla din liceu a personajului principal Bogdan Ciocăzanu (interpretat de Dragoș Bucur). „Mi s-a părut că numele ăsta, care acum nu i se mai potrivește lui Ciocăzanu în calitatea lui de tată de familie de 30 și ceva de ani, exprimă mai bine conflictul filmului”, a argumentat Radu Muntean. Proiectul filmului „Boogie” a ocupat locul trei în clasamentul concursului de finanțare organizat în 2006 de Centrul Național al Cinematografiei și a primit un credit de un milion de lei (peste 300.000 de euro - n.r.), iar bugetul total al peliculei este de 600.000 de euro.Regizorul Radu Muntean intenționează să termine pelicula „Boogie”, la care filmează de o săptămână, în luna noiembrie a acestui an, pentru ca, în februarie 2008, să participe cu el la festivalul de film de la Berlin, unul dintre cele mai importante din Europa. Filmările pentru „Boogie” au început pe 10 septembrie la Neptun, iar regizorul a spus că se vor încheia pe 5 octombrie. Din distribuție fac parte Anamaria Marinca, Dragoș Bucur și Vlad Muntean, fiul regizorului, în vârstă de 4 ani. Casting-ul a durat trei săptămâni. Regizorul a spus că inițial a evitat să îl aleagă în rolul copilului din film pe fiul său, pentru că nu îi place să „amestece lucrurile”. „Am ales alt copil, foarte simpatic și dezinvolt, dar care s-a dovedit puțin controlabil la repetiții”, a povestit Muntean. „Atunci l-am chemat pe Vlad și cred că a fost una din cele mai bune decizii de casting pe care am luat-o”. Muntean a menționat că, după ce a filmat cea mai grea scenă a lui Vlad, este sigur că nu se putea înțelege cu niciun copil la fel de bine, mai ales că o parte din replici și acțiuni se bazează pe experiența lor comună. Prima zi de filmări a fost cea mai grea pentru echipa filmului, „când aproape nimic nu a mers cum trebuie”, a povestit regizorul. „Am recuperat însă a doua zi și acum totul merge chiar mai bine decât planificasem inițial”. Scenariul peliculei este scris de Alexandru Baciu, Radu Muntean și Răzvan Rădulescu, iar pelicula va fi produsă de Multimedia Est. Filmul spune povestea unui bărbat care, „plecat în minivacanță de 1 mai la mare cu nevasta și copilul, se reîntâlnește întâmplător cu doi vechi prieteni din liceu și experimentează împreună cu ei o noapte ca în vremurile bune, când erau cu 10 ani mai tineri și fără obligații”. Pelicula se numea inițial „30 și ceva”, pentru ca mai apoi titlul să se schimbe în „Boogie”, porecla din liceu a personajului principal Bogdan Ciocăzanu (interpretat de Dragoș Bucur). „Mi s-a părut că numele ăsta, care acum nu i se mai potrivește lui Ciocăzanu în calitatea lui de tată de familie de 30 și ceva de ani, exprimă mai bine conflictul filmului”, a argumentat Radu Muntean. Proiectul filmului „Boogie” a ocupat locul trei în clasamentul concursului de finanțare organizat în 2006 de Centrul Național al Cinematografiei și a primit un credit de un milion de lei (peste 300.000 de euro - n.r.), iar bugetul total al peliculei este de 600.000 de euro.