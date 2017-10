Filmele „How To Train Your Dragon“ şi „Clash of the Titans“ continuă

Filmele „How To Train Your Dragon“ și „Clash of the Titans“ continuă

Ştire online publicată Joi, 29 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Două dintre succesele de box-office ale acestei primăveri, animația „How To Train Your Dragon” și fantezia „Clash of the Titans”, vor avea continuări, confirmând trendul care domină proiectele în lucru la Hollywood, potrivit presei de specialitate din SUA. Lider la zi în clasamentul încasărilor din vânzarea de bilete, „How To Train Your Dragon” va fi urmat de un al doilea film despre prietenia dintre un tânăr viking și un dragon, după cum a anunțat șeful diviziei de animație a studiourilor DreamWorks. Prima peliculă a obținut 178 de milioane de la intrarea în cinematografe, iar numărul fanilor acestei animații continuă să crească. Un alt succes de casă al ultimelor săptămâni, „Clash of the Titans”, va fi continuat ca urmare a popularității pe care o au legendele Olimpului ecranizate cu o sumedenie de efecte speciale. Primul film îi are în rolurile principale pe Liam Neeson (Zeus) și pe protagonistul filmului de Oscar „Avatar”, Sam Worthington (Perseu). Alături de ei joacă Ralph Fiennes, în rolul zeului Hades. Filmările pentru „Clash of the Titans 2" ar urma să înceapă înainte ca Worthington să fie angrenat într-o altă continuare deja anunțată la Hollywood, „Avatar 2".