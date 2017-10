Film românesc premiat peste ocean

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Boogie”, în regia lui Radu Mun-tean, a primit, ieri, Premiul Zicherman Family Foundation pentru Scenariu la Festivalul International de Film de la Hamptons (HIFF), unde a avut, în aceste zile, premiera sa americană. Scenariul filmului este semnat de Alexandru Baciu, Radu Muntean și Răzvan Rădulescu. Premiul a fost înmânat actriței Anamaria Marinca, a cărei participare în festival a fost susținută de Institutul Cultural Român de la New York. După primirea premiului, zâmbind, Anamaria Marinca a declarat ICRNY: „Și de data asta am purtat noroc filmului pe care îl reprezint!”. David Nugent, directorul de programare al Festivalului de la Hamptons, care a selectat filmul în urma vizionării acestuia la Cannes, a declarat: „Boogie m-a emoționat în mod cu totul special prin faptul că se adresează în mod direct fiecăruia dintre noi, realismul cu care prezintă viața în cuplu conferind subiectului ceva universal”. În continuare, Nugent a adăugat că, probabil, românii văd și altfel filmul, dar pe el l-a făcut să își dorească enorm să meargă și să cunoască România. „Ne bucură foarte mult că în aceeași zi în care Lucian Ban a lansat la București turneul european al Suitei de Jazz Româno-Americane, produsă inițial de ICRNY, filmul lui Radu Muntean debutează în America sub auspicii atât de favorabile. Cred că este dovada concretă a beneficiului de imagine pe care, cu o investiție modestă, dar bine canalizată, Institutul îl aduce culturii române”, declara Corina Șuteu, directorul ICRNY.