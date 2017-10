Fiicele lui Obama în „Hannah Montana“

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fiicele președintelui american ales Barack Obama au fost invitate să apară în serialul pentru copii „Hannah Montana”, a anunțat actorul Billy Ray Cyrus, citat de Reuters. Actorul, care joacă în serial alături de fiica sa Miley, a spus că le-a invitat pe Malia și Sasha Obama, în vârstă de 10, respectiv 7 ani, să participe la un episod din luna aprilie. „Probabil că vor veni. Noi am făcut invitația”, a declarat Cyrus într-un interviu pentru Access Hollywood. „Știți că filmul «Hannah Montana» va fi lansat în aprilie. Poate că se va întâmpla ceva în jurul acelei date”. Rugat să dea detalii, Cyrus a spus: „Nu pot, nu pot. Trebuie să păstrez secretul”. „Hannah Montana”, în care Miley Cyrus joacă rolul unei școlărițe care are o viață secretă de vedetă pop, este unul dintre cele mai populare seriale pentru copii din Statele Unite. Serialul are o audiență uriașă și a generat vânzări de produse auxiliare în valoare de un miliard de dolari. Obama a declarat în interviuri că Malia este fan al serialului, dar părinții au evitat contactul ei și al surorii ei cu presa, așa că nu este sigur că vor fi de acord ca fetele să apară în serial. Miley Cyrus, care va împlini 16 ani luna aceasta, a mărturisit că nu știe sigur dacă oferta a fost deja făcută, dar a adăugat: „Cred că ar fi drăguț să vină să viziteze măcar platoul de filmare”.