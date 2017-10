Fiică de cosmeticiană, Ilinca Vandici îşi ia numai creme făcute în farmacii

Fiică de cosmeticiană, Ilinca Vandici își ia numai creme făcute în farmacii

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici a preluat sfaturile mamei sale, de profesie cosmetician, și își achiziționează numai creme produse în laboratoarele farmaciilor. Stă astfel departe de cremele de lux, pentru care ar da mulți bani și se aprovizionează doar cu cele făcute și trimise de mama ei în laboratorul de la Oradea. Ilinca Vandici este foarte grijulie cu tenul ei și, încă de la 17 ani folosește creme concepute în laboratoarele farmaciilor. Produsele sunt realizate special pentru tenul ei, după rețetă.Astfel, ea susține că nu a dat niciodată greș, preferând acest tip de creme în detrimentul altora fabricate peste hotare și vândute la preț mare. Prin urmare, nu a avut probleme cu acneea și cu cearcănele.„Încă de la 17 ani, de când am început să mă machiez și să folosesc creme, mama s-a ocupat de fața mea, ea are secretele ei și niciodată nu am avut probleme cu tenul! Când am nevoie de un tratament facial, îmi face ea” , a declarat Ilinca Vandici, potrivit adpm.ro.