Festivaluri de muzică la Vama Veche, în mini vacanţa de 1 mai

Festivaluri de muzică la Vama Veche, în mini vacanța de 1 mai

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Goblinfest (perioada 27-30 aprilie) si Alternative Chef (28 aprilie-1mai) aduc muzica buna la Vama Veche. Vamaiotii vor putea asculta, zilele acestea, artisti ca Alina Manole, Luna Amara, Kumm, Alternosfera, Suie Paparude, R.O.A, scriu cei de la HotNews.Alte festivaluri ce se desfasoara la mare de 1 mai:Festivalul international al zmeielor la MamaiaCrazy Salsa Fest la MangaliaIn perioada 27-30 aprilie, la Vama Veche, se desfasoara Goblinfest. Din program: Niste Baieti, Suie Paparude, Les Elephants Bizarres, R.O.A., Silent Strike, Discoballs. Accesul in fiecare seara de festival costa 15 lei. Vezi programul complet al Goblinfest.In perioada 28 aprilie-1 mai se desfasoara, la Vama Veche (Papa la Soni), Alternative Chef. Din program: Luna Amara, Alternosfera, Kumm, Sophisticated Lemons. Vezi programul complet al festivalului Alternative Chef si preturile biletelor.Pe 1 mai, tot la Papa La Soni, in plina dimineata (11:00), va avea loc un concert Alina Manole. Alina Manole a primit pana acum doua randuri de premii cu titlul "Cel mai bun album" si "Cel mai bun artist" din partea Radio Romania Actualitati si Foreverfolk, pentru activitatea ei din 2011 si pentru albumul lansat in acelasi an, "Dragoste in 3". Afla mai multe despre concertul Alinei Manole la Vama Veche.