Festivalul de animaţie Anim’est, în curând la Bucureşti

Festivalul de animație Anim’est, în curând la București

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a treia ediție a festivalului de film de animație Anim’est va avea loc la București între 3 și 12 octombrie și va fi cea mai mare ediție de până acum, atât prin numărul de proiecții, cât și prin evenimentele neconvenționale, se arată pe site-ul oficial al festivalului, www.animest.ro. În cadrul celei de-a treia ediții Anim’est vor rula peste 250 de filme de animație, de la producții din Marea Britanie la cele din Balcani, țara invitată special în acest an fiind Spania. Peste 150 de pelicule vor rula în cele cinci secțiuni competiționale: lungmetraj, scurtmetraj, scurtmetraje studențești, scurtmetraje românești și videoclip și advertising. În cadrul secțiunii de lungmetraj de animație, concurează filmele „Sita Sings the Blues”, de Nina Paley, SUA, „De Profundis” de Miguelanxo Prado, Spania, „The Three Robbers” de Hayo Freitag, Germania, „Egon & Dönci” de Ádám Magyar, Ungaria, și „Le tueur de Montmartre” de Borislav Sajtinac, Franța. Secțiunea de scurtmetraj cuprinde aproximativ 60 de filme, printre care unul românesc, „Immerse”, creat de studioul de producție „We Are Om”, din care fac parte regizorul Anton Groves, directorul artistic Damian Groves și Richard Hardy, care se ocupă de ilustrații. Cei trei își desfășoară activitatea la București și la Londra. În programul noncompetițional, au fost introduse trei secțiuni noi - scurtmetraje din Balcani (aproximativ 10 filme), scurtmetraje pentru copii (circa 10 pelicule românești și 15 internaționale) și o selec-ție de circa 7 scurtmetraje care au rulat la Festivalul Internațional de Film de Animație Animateka de la Lubljana. Aceste trei noi programe se adaugă secțiunilor mai vechi ale festivalului Anim’est - „Mozaic”, cu lung și scurtmetraje, secțiuni în care vor rula circa 7, respectiv 60 de animații, și British animation, care va cuprinde în jur de 8 scurtmetraje. Accesul în săli se va face pe baza biletelor sau a abonamentelor festivalului disponibile pe site-ul www.bilet.ro, precum și în fiecare dintre cinematografele Scala și Elvira Popescu, începând cu 3 octombrie. Un abonament care asigură accesul la 10 proiecții, la alegere, costă 50 de lei, în timp ce un abonament pentru toate evenimentele din festival costă 100 de lei. Pentru această ediție Anim’est, s-au pus în vânzare 500 de abonamente de 10 proiecții și 500 de Festival Pass-uri. Anim’Est, singurul festival de film de animație de la București, este organizat de fundația Estenest.