Festival de film în spiritul Stufstock, la Vama Veche

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou proiect cultural se va desfășura, vara aceasta în Vama Veche: Filmstock, un prim pas către un festival de film integrat în conceptul Stufstock. Organizatorii Festivalului Stufstock propun, astfel, un nou mod în care cultura cinematografică este privită relaxat, într-un mediu informal. Filmstock va avea loc pe terasa Hand din Vama Veche, între 16 și 18 august, și va cuprinde proiecții speciale, retrospective ale unor festivaluri cu cele mai bune selecții din România, work-shopuri pentru cei interesați de cinema, cu participarea profesi-oniștilor domeniului din țară și din străinătate, și un concurs ale cărui filme câștigătoare vor fi prezentate pe scenele Stufstock, în pauzele dintre concerte, în fiecare seară. Alături de proiecții speciale pe plajă, în spiritul Stufstock, Filmstock va reuni producții proiectate la Iași International Film Festival (IIFF), pe cele din secțiunea Shadow Shorts a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), scurtmetrajele prezentate la Festivalul de scurt și mediumetraj NexT, o selecție de documentare și filme de ficțiune de la evenimentul cinematografic Green Planet Blues 2009, filmele produse de asociația S.P.E.R și scurtmetrajele românești prezentate anul acesta la Cannes, cu titlul „Romania Short Waves”. Cei interesați de film vor putea participa la un masterclass despre rolul cinematografului în ceea ce privește formarea unei conștiințe ecologice, urmat de un workshop de marketing și distribuție de film și altul de producție de clip, care se vor desfășura la Terasa Hand din Vama Veche. Cu o lună înaintea festivalului, Filmstock va lansa un concurs pentru tinerii cu vârsta de până la 20 de ani. Participanții își vor trimite ideile sub orice formă care să le ilustreze părerea despre cum ar trebui perceput acest festival (sinopsis, scenariu, suită fotografică, film realizat cu aparat foto, cameră neperformantă, telefon mobil etc.). Vor fi aleși trei câștigători, care se vor alătura Filmstock începând din dimineața zilei de 16 august. Aici își vor pune la punct ideea, o vor filma și o vor monta într-un spot de un minut, fiind susținuți de profesioniști din domeniul cinematografiei, cu echipament profesionist. Spotul va fi difuzat on-line si pe scena Rock, pe plajă, chiar înaintea proiecției-eveniment a „The Boat That Rocked”, care va da startul festivalului Stufstock 2010. Aflat la a opta ediție, Stufstock va avea loc între 16 și 22 august, pe plaja din Vama Veche. Organizatorii vor aduce și anul acesta, pe trei scene, de această dată - scena Rock, scena Fusion World și scena Newcomers - trupe rock care au făcut nopți albe cu mii de fani în Vamă, în anii trecuți, precum și muzică nouă.