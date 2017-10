Fergie recunoaşte că e bisexuală! Ei şi?

Fergie recunoaște că e bisexuală! Ei și?

Ştire online publicată Marţi, 19 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Solista trupei Black Eyed Peas s-a adăugat unei lungi liste de celebrități bisexuale, din care nu lipsesc Lindsay Logan, Lady Gaga și Megan Fox, după ce a declarat că este bisexuală, informează thesun.co.uk. Fergie, care s-a căsătorit în luna ianuarie cu Josh Duhamel, a declarat pentru tabloidul britanic „The Sun”: „Bineînțeles că am experimentat asta, dar nu am avut niciodată o iubită stabilă”. Piesa „Boom Boom Pow” a trupei Black Eyed Peas a ajuns pe prima poziție în topul britanic, duminică, dar Fergie s-a declarat mai apropiată sufletește de următorul single de pe album. Renumita cântăreață, în vârstă de 34 de ani, a declarat: „Sunt convinsă că noul nostru videoclip, «I Got A Feeling», o să vă placă, deoarece conține o scurtă secvență în care apar într-o postură intimă cu alte fete”. Fergie a explicat faptul că le-a cunoscut pe acele fete cu puțin timp înainte de începerea filmării scenei respecte. Una dintre ele era iubita regizorului videoclipului. În perioada recentă, presa internațională abundă în informații despre orientările sexuale ale celebrităților. Astfel, cei interesați au putut să afle că actrița Lindsay Lohan, în vârstă de 22 de ani, s-a despărțit recent de iubita ei, Samantha Ronson, iar cântăreața Lady GaGa, în vârstă de 23 de ani, atunci când a fost întrebată dacă este bisexuală, a preferat să răspundă, simplu, printr-un „bineînțeles”. Actrița Megan Fox, starul din „Transformers - Războiul lor în lumea noastră”, în vârstă de 23 de ani, a declarat că a avut relații intime cu femei, dar că nu se simte atrasă de femeile bisexuale.