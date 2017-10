Femeia care vânează pentru sex doar bărbaţi însuraţi

Femeia care vânează pentru sex doar bărbați însurați

Miercuri, 04 Aprilie 2012

Dee Jones are niște apucături sexuale mai puțin obișnuite. Femeia, în vârstă de 33 de ani, nu se lasă cucerită de personalitatea unui bărbat, averea lui sau calitățile fizice, ci de cu totul altceva. În ultimele trei luni, ea și-a selectat exclusiv iubiți căsătoriți și așa are de gând să facă în continuare, informează The Sun.Contabila din Harrow, Marea Britanie, nu are nici o urmă de remușcare că alegerile ei destramă familii. Ea consideră că soțiile celor cu care se întâlnește ar trebui să se bucure pentru că îi ajută pe partenerii lor să fie mai fericiți. Dee se consideră un fel de terapeut care rezolvă problemele de cuplu. Pe deasupra despărțirile sunt mai puțin dureroase.„Nu este nimic rău cu ce fac. Eu îi satisfac din punct de vedere sexual, iar ca bonus le dau și sfaturi utile în ceea ce privește viața lor amoroasă. Îmi place să fac ceva interzis”, a declarat Dee Jones care își alege bărbații însurați de pe site-ul de dating Illicit Encounters.