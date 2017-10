Felix Baumgartner face regulile în relaţia cu Mihaela: "Eu sunt şeful!"

Felix Baumgartner face regulile în relația cu Mihaela: "Eu sunt șeful!"

Felix Baumgartner a fost în România weekendul trecut, pentru evenimentul "Wings for Life", care a avut loc la București. Mihaela Rădulescu a profitat de ocazie și l-a prezentat pe iubit familiei, dar și lui Dani Oțil, care a glumit cu austriacul și s-a purtat de parcă nici nu ar fi fost fostul Mihaelei. Felix a stat de vorbă cu reporeterii emisiunii Click!, de la Prima TV, despre iubita lui, dar și despre vizita în România.Și-au anunțat relația în luna noiembrie a anului trecut, iar Mihaela Rădulescu și parașutistul au făcut deja regulile relației, așa cum au dezvăluit chiar cei doi."Nu sunt șefa lui. Sunt doar iubita lui", a spus Mihaela reporterilor emisiunii Click!, de la Prima TV, iar Felix a intervenit rapid: "Nu e șefa cu mine, pentru că știe că eu sunt șeful. Uneori încearcă și o las să fie șef pentru că asta o face fericită, dar eu sunt șeful"."I-am cunoscut sora. Are o familie grozavă! Îmi place țara, îmi plac oamenii. Cumnata, scuze. Era cumnata nu sora. Oamenii sunt foarte prietenoși. Ieri am fost într-un restaurant. Cea mai bună mâncare din lume. Cu siguranță mă voi mai întoarce pentru că iubesc România", a povestit Felix.Cât despre iubita lui, Mihaela, Felix are numai cuvinte bine alese. Parașutistul o descrie ca fiind o femeie amuzantă, care știe ce vrea de la viață."E o persoană încântătoare. E foarte organizată, puternică, știe ce vrea. Este o persoană cu care te poți distra, dar în același timp solicită competiția", a spus Felix.Sursa: click.ro