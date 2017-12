Felix Baumgartner, despre Mihaela Rădulescu. "Mulţumită ei, am descoperit..."

Felix Baumgartner, despre Mihaela Rădulescu. "Mulțumită ei, am descoperit..."

Ştire online publicată Marţi, 26 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

“Întotdeauna am fost atent la aparițiile mele la evenimente, dar, sincer, am început să apreciez și să înțeleg moda de-abia după ce am cunoscut-o pe iubita mea, Mihaela. Ea este o vedetă a stilului în țara ei și mi-a schimbat toată garderoba. Întotdeauna am fost un tip care s-a îmbrăcat clasic, fără prea multe culori sau imprimeuri pe hainele mele.Iubesc negrul, albul și griul, uneori și kaki-ul. Dar, mulțumită ei, am descoperit frumusețea unei cămăși potrivite, a unui costum impecabil sau cum să porți ținute casual, dar cu stil. Mihaela a fost și este stilistul meu, dar acum am plăcerea să mă îmbrac pe cont propriu, după ce am învățat atât de multe de la ea”, a spus Felix Baumgartner.