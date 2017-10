„Felicia, înainte de toate“, în week-end, la Cityplex

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Felicia, înainte de toate”, cea mai recentă premieră cinematografică de la Constanța, va fi proiectată, în week-end, la Cityplex. Filmul nu trebuie ratat, având în distribuție actori de mare virtuozitate: Ozana Oancea, Ileana Cernat, Vasile Menzel. Cinefilii îl pot viziona sâmbătă, de la orele 15, 17:15 și 19:30, dar și duminică, de la aceleași ore. Într-o epocă în care călătorim fără nici o problemă, în care un zbor cu avionul e ca un drum cu autobuzul și într-o cultură care ne susține în găsirea unui loc doar al nostru, oriunde sub soare, „Felicia, înainte de toate” vorbește despre înstrăinarea unei femei de 40 de ani, care crezuse că își urmase pasiunile, dar care nu mai știe unde îi este locul acum. Suntem în ziua plecării Feliciei (după vizita anuală de 2 săptămâni pe care o face familiei sale din București): Felicia se apucă de împachetat prea târziu, mama sa pregătește un mic dejun copios, iar tatăl său se teme că nu va mai apuca și anul viitor, pentru a-și revedea fiica. Cum timpul îi presează, se hotărăsc să ia un taxi, în loc să o aștepte pe Iulia, sora mai mică a Feliciei, să îi conducă la aeroport. Cum peste tot în București e aglomerat și taxiul merge foarte greu, Felicia și mama sa își dau seama că nu vor ajunge niciodată în timp să mai prindă avionul. În timp ce încearcă să își reprogrameze zborul, Felicia se confruntă cu cele două familii ale sale (fostul ei soț, pe de-o parte, care se aștepta ca ea să ajungă în timp util pentru a-l lua pe fiul lor din tabăra de vară și tatăl și sora ei, de cealaltă parte, care încearcă să o ajute în tot felul de moduri ciudate). Toate acestea și comunicarea defectuoasă cu mama ei dezvăluie încet-încet prin ce chinuri a trecut Felicia în ultimii 19 ani, în care a fost departe de familia sa. În aparență, este vorba despre iubire și sentimente nespuse, dar și despre jocuri de putere și despre limitele fiecăruia. Pentru a alege dintre opțiunile pe care le are pentru a zbura înapoi, Felicia trebuie să fie foarte echilibrată și atentă la ce înseamnă fiecare pentru bugetul ei, pentru confortul ei, pentru responsabilitatea pe care o are față de fiul ei, dar și pentru timpul ei și pentru dorința ascunsă de a mai rămâne o noapte acasă.