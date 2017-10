Fatboy Slim va reveni în România, pe 1 octombrie

Ştire online publicată Vineri, 24 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul, producătorul și DJ-ul britanic Fatboy Slim, unul dintre cele mai importante nume ale industriei de gen, va reveni în România, la 1 octombrie, pentru a mixa în clubul bucureștean Studio Martin, anunță organizatorii evenimentului. Pe numele său real Norman Cook, Fatboy Slim a devenit cunoscut odată cu trupa The Housemartins, din care a făcut parte, alături de prietenul său Paul Heaton, între 1985 și 1988. Ulterior, Heaton a fondat o altă trupă de succes, The Beautiful South, cu care Cook a colaborat, ocazional, la mai multe albume. Sub titulatura Fatboy Slim, Norman Cook a lansat, începând din 1996, șapte albume, pe care s-au aflat piese de succes ca „The Rockafeller Skank”, „Sho Nuff”, „The Joker” sau „Weapon of Choice”. La videoclipul pentru aceasta din urmă, muzicianul a colaborat cu actorul Cristopher Walken, care a etalat o coregrafie memorabilă pe ritmurile Fatboy Slim. Recitalul programat la 1 octombrie va începe la ora 22.00, iar biletele, care costă 100 de lei, pot fi cumpărate de pe www.bilete.ro. Fatboy Slim a mai fost în România de trei ori, ultima oară în vara acestui an.